قطاع الصحة بمطروح يشهد تطويرا مستمرا للارتقاء بالخدمات في إطار التنمية الشاملة

مطروح – حسن مشالي

يشهد قطاع الصحة بمحافظة مطروح، خلال السنوات الأخيرة، تطويراً مستمراً، للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، مع التوسع في تقديم الخدمات من خلال القوافل الطبية وتنفيذ المبادرات الرئاسية، إضافة إلى تطوير وإحلال وتجديد وإنشاء المستشفيات والوحدات الصحية، في إطار المخطط الشامل لتنمية غرب مصر.

وشارك قطاع الصحة بمطروح، في تنفيذ حملات ومبادرة رئيس الجمهورية " 100 يوم صحة – 100 مليون صحة – بداية جديدة لبناء الإنسان" بنقديم خدمات بإجمالى 2 مليون خدمة طبية متنوعة، وتنفيذ حوالي 100 قافلة طبية، لمختلف مراكز المحافظة، ضمن مبادرة " حياة كريمــة "، واستصدار أكثر من 6 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 15.8 مليون جنيهاً ، وإجراء 350 عملية قلب مفتوح و4100 قسطرة قلبية بمركز قلب مطروح.

وشهد العام الجاري الانتهاء من أعمال تطوير سكن الأطباء بمنطقة الكيلو 7 بتكلفة 6.3 مليون جنيه، والاعداد لدخول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، بما ينعكس على تقديم مزيد من الخدمات الطبية وتيسير الإجراءات أمام المواطن .

وجارى الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفيات الصدر والحميات تمهيدا لافتتاحها قريبا، واعتماد قسم طب الطوارئ بمستشفى مطروح العام ببرنامج الزمالة المصرية، وتفعيل منظومة الرسائل النصية للتطعيمات الروتينية المجانية، وافتتاح و تشغيل 4 وحدات أسنان بالوحدات الصحية، وإقامة أكثر من 30 برنامج تدريبي متنوع و تم تدريب 700 متدرب.

كما تم افتتاح مركز الإرشاد الوراثي بمستشفى مطروح العام، و صرف ما يزيد عن 900علبة، وزيادة عدد مكاتب الصحة المختارة، تعمل 24ساعة، إلى 3 مكاتب.

كما تم استحداث أقسام عناية متوسطة، بمستشفى الحمام المركزى، و مستشفى الضبعة المركزى، وبدء التشغل التجريبى لقسم العلاج الطبيعى بمستشفى الضبعة المركزى، ودعم مستشفى الحمام المركزي بجهاز أشعة مقطعية حديث، وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى سيوة المركزىي، وافتتاح وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى الأطفال التخصصى بالقومسيون الطبي، واستحداث عيادة سمعيات و رسم سمع، وتوريد وتركيب جهاز أشعة C-arm بمستشفى مطروح العام .

وشهدت الفترة الماضية، افتتاح أقسام عناية مركزة أطفال، بمستشفيات النجيلة المركزى والأطفال التخصصي، والانتهاء من تجهيز معمل الميكروبيولوجى بمستشفى مطروح العام، وتشغيل معمل أغذية بكتريولوجى بالمعمل المشترك بمطروح، وتشغيل عدد من الأجهزة المعملية الخاصة بكيميا الدم بكل من : مستشفيات الضبعة و الحمام و رأس الحكمة المركزى، توريد و تشغيل ثلاجات بنك دم بمستشفيات مطروح العام، الأطفال التخصصي، التوليد والصحة الإنجابية .

كما تم دعم المنشأت الصحية بالفرش الطبي والغير طبى اللازم ورفع كفاءة سكن الطاقم الطبي بالعديد من المنشأت، والإنتهاء من تفعيل منظومة الإنذار و تأمين لوحات الكهرباء والغمر مستشفى سيوة المركزي، وانشاء وحدة طب الأسرة بقرية سيدنا هود، وإحلال وتجديد وحدة النجيلة البحرية، ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأطفال.

ويأتي احتفال مطروح بعيدها القومي، إحياء للذكرى الوطنية 109 لمعركة وادي ماجد، ونضال قبائل مطروح ومشاركتهم قوات الهجانة وحرس الحدود بالجيش المصري، ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، بقيادة البكباشي صالح حرب قائد الجيش المصري بالصحراء الغربية في ذلك الوقت، ورموز وقيادات القبائل البدوية .

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تن الاستعداد لتنظيم احتفالات العيد القومي للمحافظة، بداية من 15 ديسمبر الجاري، وتستمر على مدار باقي الشهر، و تنظيم فعاليات متنوعة واستعراضات وحفلات وأنشطة متعددة، من بينها، افتتاح المشروعات والخدمات، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنظيم حفل زفاف جماعي، وتقديم هدايا عينية وأجهزة منزلية للمشاركين، مهداة من مؤسسات المجتمع المدني ومحافظة مطروح، كما سيتم تنظيم مسابقة وأمسيات الشعر البدوي، و استعراض وسباقات للخيول، بمشاركة فرسان مطروح بالزي البدوي التراثي.

يذكر أن معركة وادى ماجد، التى اندلعت شرارتها يوم 11 ديسمبر، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام من الكر والفر، من أشهر معارك المقاومة لأبناء مطروح، واستمرت المقاومة واتسعت فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال.

وتكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم فى الأسر، خلال فترة المقاومة، وهى من أولى الثورات المسلحة ضد المحتل البريطانى، سبقت ثورة 1919، حيث واجه أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية، قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال سنو والذي يطلق عليه أبناء مطروح "سناو" على الرغم من كثرة عدد الجنود البريطانيين والسلاح والعتاد الحديث، فى حين كان المصريون يقاتلون بأسلحة بدائية وعلى ظهور خيولهم.