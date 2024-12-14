خطوة بخطوة.. كيفية التقديم لوظائف السعودية بمرتبات تصل إلى 15 ألف ريال

كتبت آية دعبس

في إطار جهودها لتوفير فرص عمل للشباب بالخارج، أعلنت وزارة العمل عن توافر وظائف جديدة في المملكة العربية السعودية برواتب مجزية تصل إلى 15 ألف ريال شهريا، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لدعم الكوادر المصرية وتأمين فرص عمل مميزة.

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير، كافة المعلومات الخاصة بتلك الوظائف، على النحو التالى:

(1) الـ وظائف المتاحة ومرتبات كل منهم:

1- عدد 5 مهندسين مدنى، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

2- عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

3- عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

4- عدد 2 محاسبين "ذكور"، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال.

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة.

- تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة.

(2) كيفية التقديم على فرص العمل:

- خصصت وزارة العمل بريد إلكتروني: Labour@labour.gov.eg، لإرسال طلبات التقدم للوظائف، وأكدت أن التقديم مجانى وبدون أى وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية فى عملية التوظيف.

(3) المستندات المطلوبة للتقديم:

- السيرة الذاتية.

- جواز السفر "ساري".

- المؤهل.

- شهادة الخبرة "إن وجدت".

(4) مزايا تلك الوظائف:

- علاوات على الأداء.

- توفير تذاكر الطيران.

- توفير سكن.

- توفير الإقامة داخل الموقع.

- توفير التأمين الصحى.

- إمكانية مد العقود.

- ضمان التسوية المالية فى حال انتهاء العقد أو نزول العامل إلى مصر.

- توفير فرص الترقية حسب الأداء.

وقد فتحت وزارة العمل باب التقديم على تلك الوظائف، يوم الأحد الماضى، ولمدة 10 أيام، أى أنه من المقرر أن يكون الثلاثاء المقبل هو أخر أيام التقديم لتلك الوظائف.