اليوم السابع
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غدا.. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:00 ص
غدا.. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تجرى وزارة التضامن الاجتماعي غدا الإثنين القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أوضحت أن القرعة ستجرى مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما ستعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكترونى للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية كما وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لـ حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة اقامتهم بالمملكة العربية السعودية.







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وزيرة التضامن

إجراء قرعة حج الجمعيات الاهلية

موعد قرعة حج الجمعيات الاهلية

شروط حج الجمعيات الاهلية

قرعة حج الجمعيات الاهلية



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