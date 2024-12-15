غدا.. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات

كتب مدحت وهبة

تجرى وزارة التضامن الاجتماعي غدا الإثنين القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أوضحت أن القرعة ستجرى مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما ستعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكترونى للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية كما وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لـ حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة اقامتهم بالمملكة العربية السعودية.