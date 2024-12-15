عقوبات أمريكية محتملة ضد شركة نفط صربية بسبب الملكية الروسية

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صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن شركة النفط الصربية "نافتنا إندستريجا صربيا" قد تواجه عقوبات مالية من الولايات المتحدة اعتبارًا من الشهر المقبل بسبب ملكيتها الروسية.



وأوضح فوتشيتش أنه من المتوقع أن تتبع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خطى الولايات المتحدة في فرض عقوبات مماثلة ضد الشركة، مما قد يؤدي إلى توقف شحنات النفط عبر أنبوب من كرواتيا إلى صربيا -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية السبت.



وتمتلك شركة غازبروم الروسية وشركة غازبروم نفط الحصة الأكبر من شركة "نافتنا إندستريجا صربيا".



وقال فوتشيتش إنه تم تأكيد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركة بسبب الملكية الروسية في الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن بلاده تنتظر تلقي وثيقة رسمية تحتوي على تفاصيل هذه العقوبات.



وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024، وهو ما يثير القلق في صربيا بشأن تأثيرات هذه الخطوة على الاقتصاد المحلي.



وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الأمريكية بشأن هذه العقوبات.