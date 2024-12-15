ضبط 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن خلال حملات تفتيشية وتموينية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

وأفاد بيان، أنه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بالتنسيق مع وكيل الوزارة المهندس عبدالكريم عوض الله قد شنت حملة، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وعضوية كلا من محمد قورة، و حاتم راضي للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة الزقازيق حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات بيانها كالأتي:- ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5 % المخصص للمخابز البلدية المدعمة والذي يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية قدرها 18 شيكارة مهربة داخل مكان مهجور خلف مطحن الشروق حيث كانت معده للتحميل لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وتم عمل المحضر اللازم برقم 37327 جنح مركز الزقازيق وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وتم ضبط مخزن للسلع الغذائية بناحية إحدى قرى مركز الزقازيق حيث تم التحفظ على كمية من الجبن الأبيض قدرها 1500 باكته بكل باكته 27 علبة زنة 250 جم بإجمالي كمية قدرها 10 طن جبنه معبأه و125 كجم وتم عمل محضر بالواقعة برقم 37325 جنح مركز الزقازيق، وضبط مخزن للسلع الغذائية بناحية إحدى قرى مركز الزقازيق والتحفظ على 158 شيكارة أرز أبيض مجهول المصدر وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك بإجمالي كمية قدرها 4 طن وتم تحرير محضر برقم 37326 جنح مركز الزقازيق.

وتم تحرير 141 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، حيث وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 101 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص،و تحرير 40 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .