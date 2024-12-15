"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية للكشف على 1000 مواطن بدار رعاية البنين

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية بمقر دار رعاية البنين، للكشف الطبى المبكر للأمراض الصدرية، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة، ورعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وساهمت القافلة، فى إجراء الكشف الطبى للاكتشاف المبكر للأمراض الصدرية لأكثر من ألف مواطن من أهالى المحافظة وأيضاً الوافدين من مختلف الجنسيات، فضلاً عن تطعيم الأطفال تحت سن 5 سنوات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المحافظة تعمل للاستمرار فى تنظيم القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع ، خاصة المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل ويتم تكثيف الجهود من خلال تنظيم القوافل الطبية وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى وخاصة من البسطاء والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.



جانب من الكشف الطبى