اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:55 ص
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سلوكنا مسئوليتنا.. حملة دعائية للسكة الحديد للحفاظ على القطارات

الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:00 ص
سلوكنا مسئوليتنا.. حملة دعائية للسكة الحديد للحفاظ على القطارات سلوكيات خاطئة بحرم السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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دشنت هيئة السكة الحديد، حملة موسعة تحت عنوان " سلوكنا مسئوليتنا " للتوعية بشأن الحفاظ على القطارات والممتلكات العامة التابعة للهيئة لمواجهة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وجمهور ركاب السكة الحديد.

كما ناشدت الهيئة المواطنين، الالتزام بالعبور من المزلقانات الشرعية وعدم العبور من المعابر غير الشرعية حتى لا تعرض حياتك والآخرين للخطر.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.







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السكة الحديد

المزلقانات

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