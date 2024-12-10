رئيس هيئة السكة الحديد يشكل لجانا للمرور على المزلقانات لتطويرها وصيانتها

كتب سيد الخلفاوى

أجرى المهندس محمد عامر - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيارة ميدانية للمنطقة الجنوبية بأسوان لتفقد المحطات والورش وانتظام العمل، ولمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تتم.

وتفقد رئيس الهيئة، المحاكي الجديد بالمنطقة الجنوبية والذي يعد نقلة نوعية في مجال التدريب لقائدي القطارات والفنيين بالهيئة بما يواكب أسس التدريب العالمية الحديثة ويساهم في تطوير القدرات والإمكانيات المهنية والفنية للعاملين بالهيئة، كما تفقد ورش أسوان والتي تقع على مساحة 46714 متر مربع ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي ورش متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات.

وعقد رئيس الهيئه والوفد المرافق له بعقد لقاء موسع بكافة الطوائف العاملة بالسكة الحديد بالمنطقة الجنوبية، موضحا ما توليه الهيئة من اهتمام كبير للعنصر البشري بالهيئه باعتباره أحد وأهم المحاور الخمسه لعمليه التطوير التي تشهدها الهيئة تنفيذ لخطة وزاره النقل وفي إطار رؤية الدولة في هذا السياق ،وفي إطار الإهتمام بالعنصر البشري.

ووجه المهندس محمد عامر، بتشكيل عدد من اللجان ، للمرور على كافة المزلقانات والعمل على تطوير وصيانة وتجهيز غرف خاصة بالخفراء، حتى يتمكنوا من تأدية عملهم براحة وآمان، ضرورة الاهتمام بالاستراحات تيسيرا على طوائف التشغيل بنقل الاستراحه الموجودة بفرز الأقصر ، الى محطه الاقصر حتى يتمكن قائدي ومشرفي القطارات من القيام بواجباتهم بسهوله ويسر.

وأشار عامر إلى أن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، بالاهتمام بالوجه القبلي والمنطقة الجنوبية ، والسد العالي لما لها من أهمية سياحية كبيرة ، وضمن خطه الدوله لتطوير صعيد مصر.

من جانبه أكد الدكتور نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية ، أن الاهتمام بالعنصري وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا، هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة من خلال اماكن التدريب المختلفه في جميع مناطق الهيئه، وتحظى الهيئة وخصوصاً معهد تدريب وردان المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة ، ويضم العديد من الكفاءات في كافة التخصصات ، المعهد العالي لتكنولوجيا النقل الذي يخرج دفعات جديدة من الطلبة قادرين على التعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات السكك الحديدية ومجالات النقل المختلفة.

وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، أن الهيئة لا تدخر جهدا في توفير كافة النفقات المالية، التي تعود على العاملين والوفاء بمستحقاتهم المالية، والعمل على تحفيزهم وتقدير مجهوداتهم التي يبذلونها من أجل هيئهم .

وأكد رئيس النقابة العامة، على تعاون كافة قيادات الهيئة مع النقابة العامة، في تحقيق مطالب العاملين المشروعة والتي تتفق مع صحيح القانون ولوائح وتعليمات الهيئة ، بداية من الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد عامر وكافة النواب والقيادات ، مؤكدا على أن النقابة قد نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للعاملين، وآخرها ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة بعد أن كان يتم الصرف على أساسي 2022 ، كما وافق مجلس المدرين على طلب النقابة العامة بصرف فروق طبيعة العمل والوقاية والاثابة للمحالين للمعاش بدون قضايا، وجاري دراسة إمكانية صرفها للموجودين بالخدم .

وفي ختام اللقاء استمع المهندس رئيس الهيئة ورئيس النقابة العامة والحضور إلى عدد من العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم البناءة مؤكدين على تظافر جميع جهود العاملين بالهيئة من قيادات ومهندسين وفنيين وجميع الطوائف التشغيل من أجل رفعت الهيئة وتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.

رافقه في الزيارة الدكتور نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية ونائب رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة، وكان في استقبال الحضور عدد من قيادات الهيئة بالمنطقة الجنوبية.