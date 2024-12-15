اليوم السابع
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سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 فى سوق الميدان بالإسكندرية

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:33 ص
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 فى سوق الميدان بالإسكندرية بيض المائدة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تشهد أسعار بورصة الدواجن استقرار فى الأسعار، حيث يبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 فى سوق الميدان بالمنشية بالإسكندرية 150 جنيها، بينما كرتونة البيض البلدى تبلغ 155 جنيها.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.

وسجلت أسعار تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها، والبيض الأبيض والأحمر 148 جنيها للكرتونة.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها، والكتكوت الساسو 19 جنيها، وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.







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