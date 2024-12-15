اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2024 05:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء عن الراحل نبيل الحلفاوي: ساهم فى تجسيد بطولات وطنية عظيمة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:11 م
رئيس الوزراء عن الراحل نبيل الحلفاوي: ساهم فى تجسيد بطولات وطنية عظيمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء أن الفقيد الراحل كان قامة فنية شامخة، حيث قدم عبر سنوات إبداعه الطويلة أعمالاً فنية جادة، وساهم في تجسيد بطولات وطنية عظيمة، وتخليد شخوص مصرية حقيقية خالصة، وستظل أعماله ماثلة في وجدان المُشاهد المصري والعربي.







مشاركة

مجلس الوزراء

نبيل الحلفاوي

الحكومة

اليوم السابع بلس

وفاة نبيل الحلفاوي

رحيل نبيل الحلفاوي

اعمال نبيل الحلفاوي

جنازة نبيل الحلفاوي

عزاء نبيل الحلفاوي

مرض نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي

عمر نبيل الحلفاوي

خالد الحلفاوي

وفاة

زوجة نبيل الحلفاوي

صور نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي وزوجته وأولاده

أولاد نبيل الحلفاوي

أفلام نبيل الحلفاوي

سبب وفاة نبيل الحلفاوي




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة