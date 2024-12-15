اليوم السابع
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مجلس الوزراء ينعى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي

الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:09 م
مجلس الوزراء ينعى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ينعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء أن الفقيد الراحل كان قامة فنية شامخة، حيث قدم عبر سنوات إبداعه الطويلة أعمالاً فنية جادة، وساهم في تجسيد بطولات وطنية عظيمة، وتخليد شخوص مصرية حقيقية خالصة، وستظل أعماله ماثلة في وجدان المُشاهد المصري والعربي.







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نبيل الحلفاوي

الحكومة

وفاة نبيل الحلفاوي مصطفي مدبولي




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