اليوم السابع
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جدول امتحانات الفرقة الثالثة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025

الأحد، 15 ديسمبر 2024 02:00 ص
جدول امتحانات الفرقة الثالثة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025 جامعة القاهرة أرشيفية
محمد صبحي - سارة وائل

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نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الثالثة (انتساب) لجميع الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الأول 2025/2024.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الثالثة يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب الانتساب في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا لقسم الفلسفة ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية، أما باقي أقسام الكلية تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتي الساعة الثانية و النصف عصرًا بالمبني القديم للكلية.

أما عن قسم اللغة العربية ينعقد الامتحان في المبني الجديد للكلية الدور الثالث.

 

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جدول امتحانات

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انتساب



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