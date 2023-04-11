التعليم والسفارة الهندية بالقاهرة تنظمان معرض "لمحات من الهند للمعلمين"

كتب محمود طه حسين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والسفارة الهندية بالقاهرة معرضا للوحات معلمي التربية الفنية عن مسابقة الرسم "لمحات من الهند للمعلمين" بصالة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأجيت جوبتيه سفير دولة الهند بمصر.

وفى كلمته نيابة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعرب الدكتور أكرم حسن عن سعادته بحضور افتتاح معرض لوحات معلمي التربية الفنية عن مسابقة الرسم "لمحات من الهند للمعلمين"، مشيرا إلى أن تنفيذ تلك المسابقة يؤكد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالهند، والتي اكتسبت مزيدًا من قوة الدفع بتوجيهات القيادة السياسية، لدعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابي.

وأوضح الدكتور أكرم حسن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا خاصًا بالمعلمين لكونهم أساس العملية التعليمية، والمحرك الفعال لتطوير المنظومة التعليمية، وأنها تسعى جاهدة من أجل رفع كفاءتهم المهنية.

وأشار إلى أن تلك المسابقة الفنية تعد الأولى من نوعها للمعلمين، والتى أظهرت قدراتهم الفنية العالية وإبداعاتهم من خلال أعمالهم المشاركة في المسابقة.

وتابع الدكتور أكرم أن مسابقة الرسم "لمحات من الهند" تقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية، حيث يتم التعاون بين الوزارة وسفارة دولة الهند من خلال مكتب مستشار التربية الفنية على مدار 26 عاما لتنفيذ مسابقة الرسم للطلاب على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، حيث يشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، مضيفا ان تلك المرة الأولى التى تنطلق المسابقة بمشاركة ما يقرب من (470) معلما على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث فاز (96) معلما بأفضل الأعمال.

وأشاد الدكتور أكرم بإبداعات المعلمين المشاركين فى المعرض الفني، معربًا عن شكره وتقديره لكافة القائمين على المسابقة لدعم مهارات المعلمين والارتقاء بها، وعلى جهودهم المخلصة والمتميزة فى ظهور هذا المعرض بشكل لافت ومبهر، وكذلك كافة القيادات التربوية والعاملين بالتربية والتعليم على دعمهم الصادق لهذه المسابقة، وجهودهم الدؤوبة من أجل تحقيق أهداف المعرض.

كما أعرب الدكتور أكرم عن تقديره البالغ لجهود سفارة الهند فى دعم الطلاب والمعلمين لإظهار مواهبهم، والذى يعزز مد الجسور الثقافية والحضارية وتوطيد أواصر العلاقات بين شعبين عريقين، المصري والهندى، كما أعرب عن خالص شكره للسفير أجيت جوبتيه سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، ومسئولي مركز مولانا أزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز التعاون مع الجانب الهندى، وتعزيز التعاون العلمي والثقافي والذي يمتد لسنوات طويلة.

ومن جانبه، أعرب أجيت جوبتيه سفير الهند بمصر عن بالغ سعادته بتلك المسابقة، قائلًا: "إن سفارة الهند في القاهرة تعطى أهمية قصوى لتعزيز العلاقات الثقافية والاتصال بين الشعبين الصديقين، مشيرًا إلى القرار الهام الذى اتخذته قيادات البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، حيث تشهد العلاقات الثنائية تقدمًا بخطي ملموسة على أرض الواقع، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تربط الشعبين، كما أشاد بالأعمال الفنية لطلاب المدارس المعبرة عن دولة الهند وحضارتها.

وأضاف السفير أجيت جوبتيه أن الهند ومصر تحتفل هذا العام (2022-2023) بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وللاحتفال بهذا الإنجاز وبعد نجاح مسابقة "لمحات من الهند" للطلاب، نظمت سفارة الهند بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم في جمهورية مصر العربية لأول مرة معرض لوحات لمعلمي التربية الفنية.

وقام الدكتور أكرم حسن والسفير أجيت جوبتيه، خلال افتتاح المعرض، بتفقد المعروضات والاستماع لشرح المشاركين للوحاتهم وما تتضمنها من معانى، حيث أشادا بما يتميز به المعرض من إبداع ومهارة عالية تضاهي كبار الفنانين فى العالم.

وفى ختام الفعاليات قام الجانبان بتكريم المعلمين الفائزين فى المسابقة ومنحهم شهادات تقدير.

وشارك في افتتاح المعرض من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة رباب عبد المحسن مستشار مادة التربية الفنية، ولفيف من قيادات الوزارة، وعدد من موجهى ومعلمى التربية الفنية من جميع المحافظات.