انطلاق أعمال الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء احتفاءً باليوم العالمي للفتوى

كتب لؤى على

شهد مركز مؤتمرات الأزهر الشريف انطلاق الندوة الدولية الأولى التى تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، تُعقد الندوة على مدار يومين، فى الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف.

وتأتى هذه الندوة فى وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى دار الإفتاء المصرية من خلال هذا الحدث الدولى إلى تسليط الضوء على دَور الفتوى فى تعزيز الأمن الفكري، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. كما تهدُف الندوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والعلمية على مستوى العالم، وصياغة رؤى ومقترحات لتطوير منهجية الإفتاء بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة.

ويشارك فى الندوة مجموعة من العلماء البارزين من مختلف دول العالم الإسلامي، فضلًا عن حضور مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدولة المصرية، مما يعكس أهمية الحدث فى تعزيز الدور المحورى الذى تلعبه الفتوى فى بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة.

يشار إلى أن الندوة تأتى فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها دار الإفتاء المصرية لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، بما يساهم فى مكافحة الفكر المتطرف ويعزز من دور المؤسسات الدينية فى نشر الأمن الفكرى على مستوى العالم.