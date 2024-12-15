اليوم السابع
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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يمنع وصول الفرق الطبية لمناطق شمال غزة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:35 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يمنع وصول الفرق الطبية لمناطق شمال غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يمنع وصول الفرق الطبية إلى مناطق شمال القطاع. 

وأضافت: الوضع في شمال قطاع غزة يزداد تدهورا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي وسط أوامر إخلاء وتهجير قسري يصدرها الاحتلال بشكل يومي في قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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