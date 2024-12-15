اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

النيجر: 39 قتيلا في هجومين لمسلحين قرب الحدود مع بوركينا فاسو

الأحد، 15 ديسمبر 2024 08:53 ص
النيجر: 39 قتيلا في هجومين لمسلحين قرب الحدود مع بوركينا فاسو النيجر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جيش النيجر، مقتل 39 قرويا، في هجوم مزدوج شنه مسلحون مشتبه بهم على منطقتين غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.


وذكرت وزارة الدفاع في النيجر- حسبما ذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم الأحد أن "مأساتين فظيعتين وقعتا في محليتي (ليبيري) و(كوكورو)، حيث هاجم المسلحون بشكل جبان السكان المدنيين العزل".


وأضافت أن هناك "خسائر بشرية فادحة"، حيث قُتل 39 شخصا بينهم نساء وأطفال.


يذكر أن خلال هذا الأسبوع، قتل عشرة جنود نيجريون وأصيب سبعة آخرون في هجوم في غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.







مشاركة

النيجر

جيش النيجر

بوركينا فاسو

النيجر وبوركينا فاسو




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة