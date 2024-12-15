المدارس تبدأ إعلان أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس الثانوية إعلان أرقام جلوس الطلاب استعداداً لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 11 يناير المقبل، حيث وفرت المدارس أرقام جلوس الطلاب عبر صفحاتها الرسمية، ودعت الطلاب بضرورة الاستعلام عن أرقام الجلوس، كما أكدت على توفير كشوف أرقام جلوس الطلاب ووضعها فى إمكان ظاهرة بالمدرسة حتى يستطيع الطلاب معرفة ارقام الجلوس قبل انطلاق امتحانات الترم الأول 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.