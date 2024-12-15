اليوم السابع
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المدارس تبدأ إعلان أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

الأحد، 15 ديسمبر 2024 06:00 ص
المدارس تبدأ إعلان أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس الثانوية إعلان أرقام جلوس الطلاب استعداداً لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 11 يناير المقبل، حيث وفرت المدارس أرقام جلوس الطلاب عبر صفحاتها الرسمية، ودعت الطلاب بضرورة الاستعلام عن أرقام الجلوس، كما أكدت على توفير كشوف أرقام جلوس الطلاب ووضعها فى إمكان ظاهرة بالمدرسة حتى يستطيع الطلاب معرفة ارقام الجلوس قبل انطلاق امتحانات الترم الأول 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.







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موعد امتحانات نصف العام 2025

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موعد امتحانات الترم الأول

امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

امتحانات نصف العام

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2024

ارقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول



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