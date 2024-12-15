اليوم السابع
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الجيش الأوكرانى: قمنا بصد هجوم روسى قوى فى منطقة كورسك

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:00 ص
الجيش الأوكرانى: قمنا بصد هجوم روسى قوى فى منطقة كورسك الحرب الروسية الأوكرانية
أحمد علوى

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أعلن الجيش الأوكراني، أن جنود اللواء البحري المنفصل السادس والثلاثين، الذي يحمل اسم الأدميرال ميخايلو بيلينسكي، صدوا هجومًا ميكانيكيًا قويًا شنه الروس في منطقة كورسك بروسيا الاتحادية.


وأضاف الجيش الأوكراني، في بيان له أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أن الجنود الأوكرانيين تمكنوا من تدمير 6 مركبات هجومية برمائية ومركبتين أخريين في المياه.


وجاء في البيان أيضاً أن "الروس تعرضوا لانتكاسة أخرى في منطقة كورسك - حيث صد مشاة البحرية في ميكولايف مع الوحدات الصديقة، هجومًا ميكانيكياً قوياً"، حسب تعبيره.


وأفادت البحرية الأوكرانية أنه نتيجة للمعركة، تم تدمير 6 ناقلات جند مدرعة ومركبتين، وقتل 8 جنود من الجيش الروسي، وأصيب 13 آخرون، حسبما نقلت "يوكراين فورم".


وكانت "يوكراين فورم" قد ذكرت في وقت سابق، أن جنوداً من اللواء البحري المنفصل السادس والثلاثين، الذي يحمل اسم الأدميرال ميخايلو بيلينسكي، وبالتعاون مع الوحدات الصديقة، قام بتدمير أربع مركبات هجومية برمائية روسية، بالإضافة إلى استهداف 17 جندياً روسياً في منطقة كورسك.

 







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