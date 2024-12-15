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التظلم على مخالفات المرور فى خطوات بسيطة لتخفيض قيمة المخالفة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 05:52 م
التظلم على مخالفات المرور فى خطوات بسيطة لتخفيض قيمة المخالفة رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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فى خطوات بسيطة يمكن الاستعلام والتظلم على مخالفات المرور، عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع قائدى السيارات، وذلك لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.


ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.

 







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