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اعرف خطوات تساعدك فى الاستعلام عن مخالفات السيارات أونلاين

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:59 ص
اعرف خطوات تساعدك فى الاستعلام عن مخالفات السيارات أونلاين مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت الجهات المختصة خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:
 
1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.
 
2- اختيار خدمات المرور.
 
3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
 
4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
 
5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.
 
6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.
 
7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.
 






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