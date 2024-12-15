احمِ دماغك من السكتات.. أطعمة يجب أن تأكلها وأخرى تجنبها

كتبت فاطمة خليل

اتباع نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية للوقاية من السكتة الدماغية والتعافي منها، وأوضح الخبراء أن الأنظمة الغذائية المتوسطية والنباتية الغنية بالفواكه والخضروات وأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث إن تجنب اللحوم الحمراء والصوديوم المفرط والأطعمة المصنعة، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 80%، بحسب موقع تايمز ناو.

تأثير الأطعمة الضارة على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تزيد بعض الأطعمة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال تعزيز تصلب الشرايين، وهي حالة تصبح فيها الشرايين مسدودة، ما يحد من تدفق الدم إلى الدماغ.

اللحوم الحمراء وصفار البيض

تحتوي على مركبات مثل الكارنتين والفوسفاتيديل كولين التي تحولها بكتيريا الأمعاء إلى أكسيد ثلاثي ميثيل أمين (TMAO). ترتبط مستويات TMAO المرتفعة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 2.5 ضعف.

الصوديوم الزائد

يوجد في التوابل مثل صلصة الصويا، ويساهم في ارتفاع ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة، وهو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية.

الكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية

تؤدي إلى مرض السكري والسمنة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

خيارات النظام الغذائي الصحي للحد من خطر السكتة الدماغية

تسلط الأبحاث الضوء على فعالية أنماط غذائية معينة، مثل النظام الغذائي المتوسطي، في الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وجدت دراسة ليون دايت هارت أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي يقلل من السكتة الدماغية والأحداث التاجية بنسبة تزيد على 70% في غضون أربع سنوات.



أظهرت دراسة جديدة انخفاضًا بنسبة 47 % في حالات السكتة الدماغية بين الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي المتوسطي على مدى خمس سنوات.



يؤكد النظام الغذائي المتوسطي على:

- الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات

- الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا

- الحد الأدنى من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكر المكرر

الالتزام بخمسة خيارات صحية لأسلوب الحياة

- عدم التدخين، ومؤشر كتلة الجسم أقل من 25، وممارسة الرياضة اليومية، واتباع نظام غذائي متوازن - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 80%.

التوصيات الغذائية الرئيسية للوقاية من السكتة الدماغية

لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتعزيز التعافي، يوصي بما يلي:



- تجنب اللحوم الحمراء وصفار البيض؛ اختر بياض البيض بدلاً من ذلك.



- التركيز على نظام غذائي نباتي غني بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والزيوت الصحية.



- الحد من السكر والصوديوم، وتجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة.



- دمج أحماض أوميجا 3 الدهنية من مصادر مثل السلمون والماكريل والجوز وبذور الكتان لتقليل الالتهاب العصبي ودعم تعافي الدماغ.



- تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت الأزرق والسبانخ والشاي الأخضر لتحييد الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي.



- أضف الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطا والطماطم لخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 %.

دور النظام الغذائي في التعافي من السكتة الدماغية

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية بشكل كبير في التعافي بعد السكتة الدماغية. تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين المرونة العصبية والتعافي المعرفي، بينما تعمل مضادات الأكسدة والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على تقليل خطر تكرار السكتة الدماغية.



التغييرات الغذائية، جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني المنتظم والتوجيه الطبي، ستساعد الأشخاص على استعادة السيطرة على صحتهم وتقليل المخاطر المستقبلية.