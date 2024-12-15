اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى: نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا تطورات الأحداث بسوريا وإيران وغزة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:30 ص
إعلام إسرائيلى: نتنياهو وترامب ناقشا هاتفيا تطورات الأحداث بسوريا وإيران وغزة ترامب
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: نتنياهو وترامب ناقشا خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية التطورات في سوريا وإيران والأوضاع بقطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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