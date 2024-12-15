إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري نجع حمادي العلوي، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري نجع حمادي العلوي.

وتبين إصابة حمدية حسين محمد، فهد محمد عبداللطيف، فاطمة الأمير دردير، سماح السيد احمد، محمد وائل وجيه، وعدلية عيسى أحمد.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.



