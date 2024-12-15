أسعار الخضراوات والفواكه والأسماك بالفيوم اليوم الأحد

الفيوم - رباب الجالي

شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الأحد، حالة من ارتفاع في أسعار الخضراوات وانخفاض في أسعار الأسماك، وفي جولة داخل أسواق المحافظة.

ورصد "اليوم السابع" أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك.

أولا: أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم

وسجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 12جنيه للكيلو .

البطاطس 15جنيه .

البصل 20جنيه.

الثوم 19جنيه.

الكوسة 15جنيه .

الملوخية 15جنيه.

البازلاء 30 جنيه .

السبانخ 8جنيه .

الباذنجان الاسود 9 جنيه.

الباذنجان الأبيض 12جنيه.

الفلفل الرومي 20جنيه .

الكرنب 25 جنيه .

القرنبيط 20جنيه .

وشهدت أسعار الفاكهة استقرار في الأسعار

التفاح 60جنيه

الموز 15جنيه

البرتقال 10جنيه

اليوسفي 10جنيه

أسعار الأسماك شهدت انخفاض ملحوظ

وسجل كيلوا سمك ماكريل مجمد 75جنيه

السمك البلطي 55 جنيه

سمك مكرونة مجمد 60جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء وسعر البيع للمستهلك فقد شهد استقرار ملحوظ حيث سجل سعر الكيلو 70جنيها.