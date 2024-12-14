وزير الخارجية يعقد لقاءً مع الجالية المصرية في مدينة العقبة بالأردن

أحمد جمعة

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية لقاءً مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بمدينة العقبة.

أكد الوزير عبد العاطي حرصه على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج، وتعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي أقل فترة زمنية ممكنة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، والتحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية للتيسير على المواطنين المصريين. كما تناول الدور الهام الذي تلعبه الجاليات المصرية بالخارج في دعم الاقتصاد المصرى.

كما حرص وزير الخارجية على التعرف على أوضاع الجالية، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين بشأن الخدمات القنصلية المقدَّمة، ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات، مثنيًا على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.