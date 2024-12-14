وزيرة التنمية المحلية تتفقد جناح تنمية الصعيد ومنصة "أيادى مصر" بمعرض تراثنا

كتب على عبد الرحمن

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم السبت جناح الوزارة في معرض «تراثنا 2024» للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وتأتي الجولة التفقدية لوزيرة التنمية المحلية اليوم للمرة الثانية منذ انطلاق المعرض يوم الخميس الماضي ، وكان في استقبال د.منال عوض خلال جولتها في المعرض الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من مسئولي التكتلات الاقتصادية بالبرنامج.

وبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية داخل المعرض بتفقد الجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذي يضم 21 عارض يمثلون تكتلات الفركة والفخار من محافظة قنا بمركز نقادة ، وتكتل النسيج بأخميم والتلي بجزيرة شندويل بسوهاج .

حيث استمعت وزيرة التنمية المحلية من جميع العارضين وأصحاب الحرف علي منتجاتهم الموجودة بالجناح وعدد العاملين معهم في كل منتج وأهم مطالبهم خلال الفترة القادمة بما يسهم في زيادة عدد فرص العمل للفتيات والسيدات والحفاظ علي تلك المهن والصناعات والحرف من الاندثار.

كما اطمأنّت الدكتورة منال عوض، علي نسبة الإقبال من المترددين علي معرض " تراثنا " علي جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لشراء المنتجات المعروضة التي تتميز بها المحافظتين ، مشيدة بمستوي جودة المنتجات المعروضة في كافة التخصصات التي يضمها جناح برنامج تنمية الصعيد .

ومن جانبهم أشاد المنتجين وأصحاب الحرف المختلفة بمحافظتي قنا وسوهاج بجهود ودور وزارة التنمية المحلية وبرنامج تنمية الصعيد في دعمهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في معرض " تراثنا " وكذا مساعدتهم في تطوير التصميمات والتسويق الجيد وزيادة المبيعات من خلال المشاركة في المعارض المختلفة خلال السنوات الأخيرة .



كما طالب أصحاب الحرف بدعم الوزارة لمشاركتهم في المعارض الدولية الخاصة بالمنتجات التراثية والحرفية ودعم صغار المصنعين من أصحاب الحرف ودراسة الوزارة لتوفير مدارس ومناطق حرفية لهم لتجميع أكبر عدد من صغار الصناع والحرفيين بما يساهم في تواصل الاجيال في تلك الحرف ووجود أجيال جديدة والاستفادة من خبرات كبار المنتجين والصناع.

وفي السياق ذاته أطلقت الدكتورة منال عوض ، منصة 'صوت حرفي' خلال جولتها التفقدية والتي تتضمن جلسات حوارية بين القطاعين العام والخاص وأعضاء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد وعدد من محافظات الجمهورية وكذا عدد من الورش التدريبية بالإضافة الي صفحة علي منصات التواصل الاجتماعي لمساعدة اصحاب الحرف اليدوية في محافظات الصعيد .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية التكتلات الاقتصادية بجميع المحافظات وبصفة خاصة محافظات الصعيد، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقاً لأحدث أساليب العرض والتسويق، من خلال مساندة أصحابها عن طريق المشاركة في المعارض بأماكن متميزة، حيث يعتبر معرض " تراثنا " فرصة حقيقية لتسويق المنتجات والحرف التى تتميز بها المحافظات سواء تسويق التكتلات الاقتصادية نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي إنشاء لجان لحصر قصص النجاح في محافظات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا ) لتعميمها في باقي محافظات الجمهورية وايجاد حلول سريعة لأي مشكلات أو عقبات تواجه أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات

والتنسيق لتسهيل بيئة العمل لأصحاب الحرف وأهمية تعميم ونشر المنصة علي باقي المحافظات.

وعلي هامش جولتها التفقدية بالمعرض .. شاركت وزيرة التنمية المحلية في جلسة حوارية ضمن سلسلة جلسات منصة 'صوت حرفي' التي ينظمها برنامج تنمية الصعيد خلال فعاليات معرض تراثنا .

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مساعدة التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد ودعم صغار المنتجين والعارضين من السيدات والشباب والفتيات لتطوير منتجاتهم والحفاظ عليها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم في تحسين مستوي دخل الأسر .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة استمرار برنامج تنمية الصعيد في مساعدة السيدات والعارضين و الصناع واصحاب الحرف في مختلف الحرف اليدوية والتراثية للمشاركة في معارض الوزارات والجهات المختلفة بالدولة ومن بينها معرض "ديارنا"



بما يساهم في زيادة المبيعات وفرص العمل بالإضافة الي تقديم الدعم في التصميمات الحديثة وطرق التسويق الجديدة لمنتجاتهم ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بالتواصل مع القائمين علي تنظيم "البازارات" المختلفة في المدن الجديدة بمحافظة القاهرة وبصفة خاصة في المولات الكبري لدعم مشاركة أصحاب الحرف التراثية واليدوية وفتح نافذة جديدة ليهم في هذا النوع من المعارض والبازارات .



ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلي أن البرنامج نظم خلال ثاني أيام معرض " تراثنا " جلسة تحت عنوان "النسيج صنعتنا” بين مجموعة من استشاريي النسيج ومنتجين وعارضين النسيج بأخميم بمحافظه سوهاج ضمت سلسلة جلسات منصة 'صوت حرفي' التي ينظمها البرنامج.

وأضاف الهلباوي أنه تم استعراض تاريخ حرفة النسيج اليدوي بأخميم وتطوير الصناعة ودور البرنامج في دعم أعضاء تكتل الحرفة وتطوير التصميمات مع الحفاظ على الموتيڤات المستوحاة من الحضارة الإسلامي والقبطية والفرعونيّة وكذا كيفية دعم السياحة الحرفية بسوهاج من خلال حرفة النسيج وكيفية الربط بين الأبحاث والدراسات بالكليات المتخصصة و أصحاب الحرفة وكيفية الاستفادة من النسيج اليدوي في تصنيع الأنسجة الضاغطة والدخول للقطاع الطبي وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل أصحاب الحرفة من خلال استهداف أسواق جديدة للصناعات النسيجية.

وعقب ذلك تفقدت الدكتورة منال عوض جناح منصة " أيادي مصر " والذي يضم نماذج من المنتجات الخاصة بالمنصة في مختلف محافظات الجمهورية ، كما اطمأنّت

من تنفيذ القائمين علي الشركة المسؤولة عن المنصة بتعريف الزوار بمعرض "تراثنا" بمنصة "أيادي مصر " وكيفية تسجيل الطلبات عليها وما تتضمنه من أقسام متنوعة من المنتجات اليدوية المتميزة ذو جودة عالية وأسعار مناسبة.

كما جددت الدكتورة منال عوض التأكيد علي القائمين بمنصة " أيادي مصر " بالتحرك بصورة مستمرة لتعريف الزائرين في معرض تراثنا بجميع التفاصيل الخاصة بالمنصة وعدم التواجد فقط في جناح المنصة للمساهمة في تعريف أكبر عدد من الزوار بها للمساهمة في انتشارها وتحقيق الاستفادة لجميع العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات .

وفي ختام جولتها شاركت وزيرة التنمية المحلية في صور تذكارية مع عدد من العارضين وممثلي التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد.