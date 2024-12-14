التنمية المحلية: بدء تنفيذ 3 برامج تدريبية لـ 130 متدربا من العاملين بالمحليات غدا

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع التدريبى 20 من الخطة التدريبية المحليات بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة غداً الأحد، بتنفيذ 3 برامج تدريبية وهي: برنامج " منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى" ، وبرنامج " تنمية مهارات القيادات فى مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، وبرنامج "التعاقدات والشراء الحكومى وإدارة المخازن" للمديرين والعاملين بإدارات الشئون المالية بالمحافظات والوزارة ، ويستفيد من تلك البرامج 130 متدرباً من جميع المحافظات .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية والتى يستفيد منها المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين ويتم تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة صوتك مسموع بالوزارة، والتى جاءت بخطة مركز سقارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للوزارات والجهات المعنية بالدولة بإتاحة وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية وتلقى شكواهم ومشاكلهم والعمل على سرعة حلها بما يعزز ثقة المواطن فى الحكومة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن برنامج " تنمية مهارات القيادات فى مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية " والذى يستهدف مهارات رؤساء الوحدات القروية، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومنسق السكان بالقرية أو الحى ، بالتعاون مع الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، تأتى فى إطار حرص الوزارة على المضى قدما نحو الاستمرار فى دعم التحسن فى معدلات النمو السكانى والخصائص والتوزيع السكانى وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، والحد من الزيادة السكانية غير المبررة التى تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعي.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة إنه اتساقا مع التوجهات السياسية والرشيدة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، ينتهج مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة استراتيجية لتطوير وبناء القدرات المعرفية والمهارية والفنية لرأس المال البشرى المتمثل فى موظفى الإدارة المحلية لتحقيق أهداف الوزارة فى رفع الكفاءة المهنية وصولاً للهدف الأسمى والمتمثل فى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلاقى تطلعاته.