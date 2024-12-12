اليوم السابع
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وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة أغذية بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:16 م
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة أغذية بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.


وقد تضمنت النشرة، توافر عدد 90 فرصة عمل بأحد شركات الأغذية والمشروبات، وأشارت الوزارة إلى أن التقديم لتلك الـ وظائف عن طريق مقر وزارة العمل / 3 ش يوسف عباس مدينة نصر القاهرة - بالإدارة العامة للشغيل، أو من خلال مديريات وزارة العمل بالمحافظات والمكاتب التابعة لها، خلال شهر ديسمبر 2024.


أما تفاصيل فرص العمل، فهى:

1- عدد 20 مدير مطعم:
- مؤهل عالى
- الراتب : 7000 : 10000 جنيه، وحسب الخبرة.
- السن 25 : 35 سنة.


2- عدد 20 استيورد كرو:
-  مؤهل عالى
- السن 21: 30 سنة.
- الراتب : 6400 إلى 6550 جنيه.


3- عدد 50 عضو فريق:
-  مؤهل متوسط
- السن 18 : 30 سنة.


وأوضحت الوزارة إلى أن مواقع العمل في تلك الوظائف، هي: الرحاب، مدينتي، العبور.







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