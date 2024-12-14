وزارة التعليم تعلن تنفيذ زيارات للطلاب لمرصد الأزهر لتعريفهم بمبادرة اعرف أكتر

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى ضوء التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، وتنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأمين السيد الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالوزارة - تم عقد اجتماع تنسيقى مع وفد من الأزهر الشريف ضم مديرى ومسئولى مرصد الأزهر الشريف.



وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن الاجتماع هدفه وضع آليات تنفيذ مبادرة (اعرف أكتر)، والتى تتضمن تنفيذ زيارات للطلاب والأخصائيين الاجتماعيين لمقر المرصد خلال أجازة نصف العام الدراسى يعقبه تنفيذ لقاءات وورش عمل ببعض مدارس محافظة القاهرة والجيزة تضم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والأباء والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، وذلك بهدف توعية الطلاب بأهم القضايا المعاصرة، والرد على تساؤلاتهم من خلال محتوى هادف ومعتدل وحمايتهم من الأفكار والمفاهيم المغلوطة.

وتعقد الاجتماع برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وحضور أمين الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وسامح حافظ مدير إدارة الرحلات والمعسكرات، و إسلام مدير إدارة بالإدارة العامة للموهوبين، ووفد مرصد الأزهر الشريف برئاسة دكتورة رهام عبدالله سلامة مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.