واشنطن بوست: ترامب يريد خصخصة خدمة البريد الأمريكى بسبب الخسائر المالية

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ثلاثة أشخاص مطلعون قولهم إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أبدى اهتمامًا كبيرًا بخصخصة الخدمة البريدية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، وهي الخطوة التي قد تهز سلاسل الشحن الاستهلاكية وتوريد الأعمال وتدفع مئات الآلاف من العمال الفيدراليين إلى الخروج من الحكومة.

وقال الأشخاص إن ترامب ناقش رغبته في إصلاح الخدمة البريدية في عقاره مار إيه لاجو مع هوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لانتقاله الرئاسي. وقال أحد الأشخاص إن ترامب دعا في وقت سابق من هذا الشهر أيضًا مجموعة من مسئولي الانتقال لطلب آرائهم بشأن خصخصة الهيئة. وقال الأشخاص إن ترامب أخبر بالخسائر المالية السنوية لهيئة البريد، وقال إن الحكومة لا ينبغي لها دعم المنظمة. وتحدث الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم ليعكس المحادثات الخاصة.

لم تكن خطط ترامب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية واضحة على الفور. ولكنه دخل في عداوة مع شركة البريد الوطنية كرئيس في عام 2019، محاولاً إجبارها على تسليم وظائف رئيسية - بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها - إلى وزارة الخزانة.

قال كيسي موليجان، الذي عمل كخبير اقتصادي كبير في إدارة ترامب الأولى: "الحكومة بطيئة، بطيئة، بطيئة - عقود من الزمن في تبني طرق جديدة للقيام بالأشياء، وهناك الكثير من خدمات البريد [الأخرى] التي أصبحت قانونية في السبعينيات والتي تقوم بالأشياء بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام وخفض التكاليف. لم ننهي المهمة في الفترة الأولى، لكن يجب أن ننهيها الآن".

وقالت الصحيفة إن النظام البريدي أقدم من الأمة نفسها، إذ تأسس في عام 1775 مع بنيامين فرانكلين كرئيس له، وتم تنشيطه بالتوصيل الريفي المجاني في بداية القرن العشرين، ثم تحول إلى وكالة مكتفية ذاتيًا ماليًا في عام 1970 مصممة لـ "ربط الأمة معًا" من خلال البريد. حتى في ظل التحديات المالية الناجمة عن صعود الإنترنت، ظلت الخدمة البريدية واحدة من الوكالات الفيدرالية الأكثر محبوبية لدى الأمريكيين، وتأتي في المرتبة الثانية بعد خدمة المتنزهات الوطنية في دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2024.