نائبة محافظ القليوبية تقود حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بمدينة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة، وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، واللواء عمرو دراز مساعد مدير الأمن، والعميد حسن عوض مأمور قسم ثان بنها، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والرائد عنتر محروس وكيل شرطة المرافق، وياسر إبراهيم نائب رئيس المدينة، والنقيب إبراهيم شحاتة مدير شرطة مرافق بنها، وسمير عمر مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، ومدير إدارة إعلانات بنها، ومدير إدارة الإشغالات بمجلس المدينة، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وبدأت "نائبة المحافظ"، الحملة بشارع خدمة اجتماعية لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة للإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وتم التنبية على أصحاب الإعلانات بسرعة تنقنين أوضاعهم، فضلا عن أنه تم اصطحاب سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقوم بدورها فى تسهيل الخدمات المقدمة للموطنين ومنها دفع رسوم تراخيص الاعلانات.

واستكملت جولتها بالمرور على شارع فريد ندا لتنفيذ قرارات الإزالة، وجرى التنبيه أيضًا على غير المرخصين بسرعة تقديم المستندات وتسديد الرسوم بسيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة.

وأسفرت الحملة عن تقنين 34 إعلان، وإزالة 18 وسائل إعلانية على الحوائط والاستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى إزالة الاشغالات لـ25 حالة، وإزالة 24 وصلة كهربائية، وتحرير 6 محاضر فى مجال النظافة العامة.

تأتي الحملة في إطار إعادة المظهر الجمالي والحضارى للشوارع والميادين بمدينة بنها، والحد من انتشار الإعلانات غير مرخصة والمخالفة، وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما جرى التنبيه عليهم بضرورة تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار التزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والاعلان لعدم التعرض للمسائلة القانونية.