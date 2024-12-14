محافظ كفر الشيخ: تحصين 220 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تحصين 220 ألف ماشية، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمراكز والقرى خلال الأسبوع الخامس من الحملة، بإشراف الدكتور فتحي عبد العال وكيل الوزارة، عن طريق 120 لجنة بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

كما نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، 360 قافلة بيطرية مجانية بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور فتحي عبد العال، مدير عام مديرية الطب البيطري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

على جانب آخر، تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد بسيوني سالم، رئيس مباحث التموين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط كمية من عبوات الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وضبطت حملة التموين 200 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر في مراكز بيع الأدوية البيطرية بدائرة مركز بيلا بدون مستندات ولا فواتير، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.