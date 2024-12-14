اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: إنشاء كوبرى صلاح الدين بقلين بتكلفة 8 ملايين جنيه.. صور

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:17 م
محافظ كفر الشيخ: إنشاء كوبرى صلاح الدين بقلين بتكلفة 8 ملايين جنيه.. صور إنشاء كوبري صلاح الدين بقلين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري إنشاء كوبري صلاح الدين بمركز قلين بتكلفة 8 ملايين جنيه، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وإدارة التوسع الأفقي بوزارة الري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى تسهيل حركة المرور وتحسين البنية التحتية في قلين، مشددًا بتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذه وفقًا لأعلى المعايير.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى متابعة الأعمال بشكل ميداني مستمر لضمان إنجاز المشروعات في الوقت المحدد، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحسين حياتهم.

إنشاء كوبري بقلين ب 8 ملايين جنيه
إنشاء كوبري بقلين ب 8 ملايين جنيه

 

إنشاء كوبري صلاح الدين بقلين بتكلفة 8 مليون جنيه
إنشاء كوبري صلاح الدين بقلين بتكلفة 8 مليون جنيه

 

انشاء كوبري بقلين
انشاء كوبري بقلين

 

 







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