للآباء.. كيف تساعد طفلك فى التعامل مع الضغوط من سن صغيرة؟

كتب حسام الشقويري

مع وصول الأطفال إلى سن الدراسة، قد يتعرضون لضغوط من عدد من المصادر، وقد تكون هذه الضغوط من داخل الأطفال أنفسهم، وكذلك من الآباء والمعلمين والأقران والمجتمع ككل، وقد تتخذ هذه الضغوط أشكالاً عديدة، ويتعين على الأطفال الاستجابة لها والتكيف معها. وسواء كانت هذه الضغوط أحداثاً دائمة، مثل طلاق الوالدين، أو مجرد متاعب بسيطة مثل فقدان الواجبات المدرسية ، فإن هذه المطالب أو الضغوط تشكل جزءاً من حياة الأطفال اليومية، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

هناك جانب إيجابي في الأمر، وهو أن الأطفال عندما يحصلون على فرصة التدرب على مواجهة النكسات في سن أصغر، فإنهم يطورون المرونة والأدوات اللازمة ليكونوا بالغين مستقلين ويتعاملون مع التحديات المستقبلية.

التعامل مع الضغوط في الحياة اليومية

يرحب الأطفال ببعض الأحداث ويستطيعون التكيف معها بسهولة نسبية. وقد يشعرون بأحداث أخرى وكأنها تهديدات لروتينهم اليومي أو روتين الأسرة أو شعورهم العام بالرفاهية، وقد تكون هذه الضغوط أكثر إزعاجًا. وتقع معظم الضغوط التي يواجهها الأطفال في مكان ما بين الاثنين: فهي ليست موضع ترحيب ولا ضارة بشكل خطير، بل هي جزء من إنجاز مهام الطفولة والتعلم عن أنفسهم.

قد يضطر الأطفال إلى التعامل مع التنمر في الملعب، أو الانتقال إلى حي جديد، أو مرض خطير يصيب أحد الوالدين، أو خيبة الأمل بسبب الأداء الرياضي الضعيف، وقد يشعرون بضغط مستمر ومزعج لارتداء الملابس "المناسبة"، أو تحقيق الدرجات العالية التي قد تضعهم على حافة الالتحاق بالكلية "المناسبة"، وقد يقلق الأطفال أيضًا بشأن تكوين صداقات، أو التعامل مع ضغوط الأقران، أو التغلب على إصابة جسدية أو إعاقة.

إن الأطفال حساسون ليس فقط للتغيرات التي تحدث من حولهم، بل وأيضاً لمشاعر وردود أفعال آبائهم. وهذا صحيح حتى لو لم يتم التعبير عن هذه المشاعر بشكل مباشر بالكلام. فإذا فقد أحد الوالدين وظيفته، فسوف يضطر الأطفال إلى التكيف مع الأزمة المالية التي تمر بها الأسرة؛ ولا بد أن يتعاملوا ليس فقط مع التغيرات الواضحة في ميزانية الأسرة، بل وأيضاً مع التغيرات في الحالة العاطفية لآبائهم.

الضغوط الجيدة والسيئة

ليس كل الإجهاد أمراً سيئاً، على سبيل المثال، يمكن لقدر معتدل من الضغط من جانب المعلم أو المدرب أن يحفز الطفل على الحفاظ على درجاته في المدرسة أو المشاركة بشكل أكثر اكتمالاً في الأنشطة الرياضية، إن إدارة المواقف أو الأحداث المرهقة بنجاح تعزز قدرة الطفل على التكيف في المستقبل.

الأطفال هم الكبار في المستقبل، ومن خلال هذه التجارب، يكتسبون القدرة على الصمود ويتعلمون كيفية التعامل مع صدمات الحياة وعقباتها الحتمية. ومع ذلك، عندما يكون الضغط مستمرًا أو شديدًا بشكل خاص، فقد يؤثر سلبًا على كل من النفس والجسد.

يمكن أن يكون للأحداث الكبرى، وخاصة تلك التي تغير حياة أسرة الطفل إلى الأبد، مثل وفاة أحد الوالدين ، آثار دائمة على الصحة النفسية للأطفال ورفاهتهم. كما يمكن أن يكون للضغوط اليومية البسيطة عواقب وخيمة.

إن الأحداث المجهدة المفاجئة من شأنها أن تزيد من سرعة تنفس طفلك ونبضات قلبه، وتضيق الأوعية الدموية، وتزيد من ضغط الدم وتوتر العضلات، وربما تسبب اضطراب المعدة والصداع، ومع استمرار التوتر، فإنه قد يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ويعاني من التعب وفقدان النوم والكوابيس وصرير الأسنان وضعف الشهية ونوبات الغضب أو الاكتئاب، وقد يصبح الأطفال سريعي الانفعال أو قد تتأثر درجاتهم المدرسية . وقد يتغير سلوكهم واستعدادهم للتعاون.

كيف يتعامل الأطفال المختلفون مع التوتر؟

تختلف طباع الأطفال، وتختلف قدرتهم على التعامل مع الضغوط والمتاعب اليومية. فبعضهم بطبيعتهم من السهل التعامل معهم ويتكيفون بسهولة مع الأحداث والمواقف الجديدة، والبعض الآخر يفقد توازنه بسبب التغيرات التي تطرأ على حياته.

يتحسن جميع الأطفال في قدرتهم على التعامل مع التوتر إذا قاموا بما يلي:

نجحوا سابقًا في إدارة التحديات ويشعرون بالقدرة على القيام بذلك

لدي شعور قوي بتقدير الذات.

الحصول على الدعم العاطفي من العائلة والأصدقاء.

الأطفال الذين لديهم إحساس واضح بالكفاءة الشخصية، والذين يشعرون بالحب والدعم، عادة ما ينجحون.