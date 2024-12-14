فى خطوتها الأولى للبحث عن الشرعية الدولية.. حكومة سوريا تراسل مجلس الأمن

كتب محمد شرقاوى

في خطوة وصفت بأنها الأولى للحكومة السورية الانتقالية في سوريا، نحو البحث عن الشرعية والدعم الدوليين، طالبت ضمن خطابين رسميين، أرسلته إلى كل من مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراض السورية.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «في خطوتها الأولى للبحث عن الشرعية الدولية.. حكومة تصريف الأعمال السورية تراسل مجلس الأمن»، توضح فيه أن هناك حجة تُرغب الحكومة الانتقالية برئاسة محمد البشير، وبحسب المراقبين في إبطالها عبر الحصول على شرعية دولية.

وقال التقرير، إن الحكومة تحاط بحالة ترقب دولي لمواقفها المقبلة، وتواجه العديد من العثرات والأزمات سواء الاقتصادية منها، أو السياسية، فضلا عما تمثله الانتهاكات الإسرائيلية من أعباء مثقلة على كاهلها.

ولفت التقرير، إلى أن إسرائيل انتهكت الاتفاق الذي تم التوصل إليه، عام 1974، بشأن فض الاشتباك، وإنشاء المنطقة العازلة بعد حرب عام 1973 بزعم عدم وجود سلطة لتنفيذه، بعد سقوط نظام الأسد.

وأشار التقرير، إلى أن هناك حجة تُرغب الحكومة الانتقالية برئاسة محمد البشير، وبحسب المراقبين في إبطالها عبر الحصول على شرعية دولية لاسيما وأن المجتمع الدولي قرر الاكتفاء بترقب خطوات السلطة الجديدة دون الإعلان عن أي سياسة دولية واضحة تجاهها.



