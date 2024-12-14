أحمد الشرع: لسنا بصدد الخوض فى صراع مع إسرائيل ولا عداوات مع إيران

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة والملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن الإدارة الجديدة لديها خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام".

وأضاف "الشرع" في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا"، أن دمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب، لكن قال: "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني، كذلك أكد أنه" لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل

وعن القوات الروسية المتواجدة في سوريا، قال الشرع: "أعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري، بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد".

وعن التواصل مع المجتمع الدولي قال: "نتواصل مع سفارات غربية ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، وأهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا".

ولفت زعيم تحالف الجماعات المسلحة، أبو محمد الجولاني، الأنظار خلال الأيام الماضية بعد السيطرة على ريف ومدينة حلب وعلى مدينة حماة وريفها، وصولا إلى إسقاط نظام بشار الأسد.

وأبو محمد الجولاني، واسمه الحقيقي أحمد الشرع، مواطن عراقى اكتسب خبرة كمقاتل شاب في صفوف تنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة في العراق خلال الغزو الأمريكي قبل القبض عليه وسجنه في العراق.