مديرية الصحة بمطروح تنظم قافلة طبية مجانية بمدينة العلمين اليوم وغدا

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، بمدينة العلمين، اليوم الأربعاء وتستمر حتى الغد، وتتضمن الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين،

ويستمر عمل القافلة الطبية المجانية، على مدار يومين، بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وتضم العديد من التخصصات من بينها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء - التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة إلى عمل ندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وتكثف مديرية الصحة بمطروح، تقديم خدماتها الصحية في مختلف مناطق المحافظة، من خلال القوافل الطبية، التي يتم تنظيمها في المدن والقرى والتجمعات الصحراوية، إلى جانب المنافذ الصحية المختلفة، والمستشفيات المركزية والوحدات الصحية، إلى جانب المشاركة في أنشطة وخدمات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"