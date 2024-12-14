صحفية فلسطينية: أشكر مصر ونقابة الصحفيين على الدعم المتواصل

كتب محمد السيد الشاذلى ومحمود العمرى

وجهت الصحفية الفلسطينية رولا الدرة، الشكر لمصر ونقابة الصحفيين على الدعم المتواصل، مضيفة :"شكرًا لدعمكم المتواصل لنا وللقضية الفلسطينية، شكرًا على استضافتنا وعلاجنا، وعلى إكرامنا. عهدنا بكم أنكم دومًا عند حسن الظن".

وقالت رولا الدرة خلال كلمة لها فى افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية :"شرف عظيم لي أن أكون هنا اليوم لأتحدث نيابة عن زملائنا الصحفيين الفلسطينيين في غزة الذين ما زالوا يعانون من الجراح والمصاعب".

وأضافت أن الصحفي الفلسطيني دفع ثمنًا باهظًا في سبيل الحقيقة، متابعة :"كان الصحفي في فلسطين دائمًا هدفًا مباشرًا للاعتقال والتعذيب والانتهاك، بل وصل الأمر إلى القتل، فقط لإسكات صوته وكلمته، ولكن رغم القتل والجرح، لم تُقتل الكلمة، ولن تموت الحقيقة، سنظل نحملها أبدًا، حتى يُحاسب المجرم القاتل".

افتتحت نقابة الصحفيين ،اليوم السبت، المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، فى حفل أقيم بمسرح النقابة.

يشارك فى الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

ويقدم الحفل الإعلامي الكبير جمال الشاعر، ويتضمن عددا من الفقرات بينها كلمة لخالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، وأنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة التي أصيبت في العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

كما يشارك فى الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، ويتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

‏‎كما يتضمن الحفل رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المؤتمر صباح غدا الأحد بمجموعة جلسات وموائد مستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديا وميدانيا.

وتستمر جلسات المؤتمر يوم الإثنين وينتهي مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات.