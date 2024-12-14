اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سفير أمريكا لدى كوريا الجنوبية: ندعم العملية الديمقراطية والدستورية في سول

السبت، 14 ديسمبر 2024 03:09 م
سفير أمريكا لدى كوريا الجنوبية: ندعم العملية الديمقراطية والدستورية في سول رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كوريا الجنوبية "فيليب جولدبرج" اليوم السبت على دعم بلاده لسول وللعملية الديمقراطية والدستورية بها، وذلك في أعقاب تمرير الجمعية الوطنية (البرلمان) لمقترح عزل الرئيس "يون سوك يول" على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

وقال جولدبرج - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه التقى بوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشو تاي يول" عقب تمرير مقترح عزل الرئيس حيث أكدا مجددا أن التحالف بين البلدين قوي وسيظل كذلك، مشيرا إلى أن التزام بلاده بإرساء السلام والأمن في شبه الجزيرة والمنطقة أمر ثابت لا يتزعزع.

وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت، في وقت سابق اليوم، لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه الذي حظي بدعم 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية مقابل معارضة 85 نائبا.

وفي أعقاب تمرير مقترح العزل، فمن المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو ستعزله. فيما سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو أداء مهام الرئيس بالإنابة.

وشهدت كوريا الجنوبية منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.

 







مشاركة

الولايات المتحدة الامريكية

كوريا الجنوبية

ازمة الاحكام العرفية



الموضوعات المتعلقة

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

السبت، 14 ديسمبر 2024 06:04 ص

"الأحكام العرفية" تُفاقم الأوضاع السياسية فى كوريا الجنوبية وبرلمان "سول" يقرر عزل رئيس الدولة بأغلبية 204 أصوات.. المحكمة الدستورية تحدد مصيره خلال أيام.. و"يون سيوك يول" يتوعد المعارضة بـ"القتال حتى النهاية"

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:50 م

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتعهد بالحفاظ على استقرار شؤون البلاد

السبت، 14 ديسمبر 2024 11:42 ص

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس بعد إعلان الأحكام العرفية

السبت، 14 ديسمبر 2024 10:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة