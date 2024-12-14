ختام برنامج "القيادة والإشراف والتنظيم" لمسئولى خدمة المواطنين بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

اختتمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين، تحت عنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري".

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ باحتياجات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، واستكمالاً لسلسلة الإنجازات التي حققتها منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بضرورة التدريب والتعليم الطبي المستمر؛ لرفع كفاءة أداء العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

استمرت الدورة على مدار 4 أيام تحت إشراف حسن مدين، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وهدى أحمد، مسئول برنامج التدريب بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والمنسق الإعلامي لإدارة خدمة المواطنين بالوزارة، شيرين نعيم حافظ محمد.

تناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات حول التنمية الذاتية للمهارات الشخصية في بيئة العمل، وكيفية بناء فريق ناجح، علاوة على دور الحوكمة والاستدامة فى العمل، ودورها فى تعزيز رضا المواطنين، واستخدامها في حل المشكلات، ووضع الحلول المثلى لتفاديها في المستقبل.

حاضر بالدورة نخبة من المحاضرين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة فى مقدمتهم إيهاب إبراهيم عبد العظيم، ومصطفى رمضان، وصفاء علام، علاوة على هالة أحمد سلطان.

وفى ختام البرنامج التدريبى، قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة خدمة المواطنين، والتدريب، ولجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، وعلى رأسهم الدكتورة ولاء الرفاعى، مدير إدارة خدمة المواطنيين على جهودهم المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء العاملين.