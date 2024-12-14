حماس: الاحتلال قصف مكانا به بعض الأسرى مرتين للتأكد من مقتلهم

محمد جمال

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أبو عبيدة، إنه هناك معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد أبو عبيدة أن جيش الاحتلال قام مؤخرا بقصف مكان يوجد فيه بعض أسرى العدو وكرر القصف للتأكد من مقتلهم، مشيرا إلى أن نتنياهو وهليفى يسعيان إلى التخلص من أسراهم فى غزة بكل السبل.

وأضاف أبو عبيدة "نحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسئولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم، مؤكدا " قام مجاهدونا بمحاولات لانتشال أسرى العدو ونجحوا فى انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".

