اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 06:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفد عسكرى أردنى

السبت، 14 ديسمبر 2024 05:19 م
جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفد عسكرى أردنى جهاز الرياضة للقوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات ، إستقبل معهد الكفاءة البدنية والرياضية التابع لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وفد عسكرى أردنى برئاسة مساعد مدير إدارة القوى البشرية بالقوات المسلحة الأردنية , وذلك للتعرف على أحدث الإمكانات والمنظومات العلمية والتأهيلية المتطورة التى تسهم فى زيادة معدلات اللياقة البدنية للفرد المقاتل بالقوات المسلحة.

تضمنت الزيارة عرض فيلماً تسجيلياً عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة وأندية المؤسسات العسكرية التابعة له والتى تعد أحد الصروح الرياضية بالقوات المسلحة , أتبعها جولة تفقدية للوفد داخل المعهد للتعرف على ما يحتويه من قاعات تعليمية وملاعب تدريبية وصالات الإعداد البدنى المجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية .  
 
وألقى اللواء أركان حرب محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى أهمية الإستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين لتعزيز القدرات البدنية لرجال القوات المسلحة والإرتقاء بكفاءتهم القتالية بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.
وفى ختام الزيارة أشاد الوفد الأردنى بما تمتلكه القوات المسلحة المصرية من أحدث المنظومات التدريبية والرياضية لإعداد الفرد المقاتل وفقاً للأسس العلمية المدروسة فى هذا المجال .


 







مشاركة

القوات المسلحة

جهاز الرياضة

الجيش المصرى




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة