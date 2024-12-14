تعرف على أماكن أسواق اليوم الواحد طوال الأسبوع بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، الاستمرار فى إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.

تقام أسواق اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع، السبت بنطاق حي شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم، والأحد بنطاق حي العجمي بجوار مبني حي العجمي البيطاش، والإثنين بنطاق حي غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك، والثلاثاء بنطاق حي منتزة أول ميدان محمد نجيب، والأربعاء بنطاق حي الجمرك خلف مكتب مرور التحرير المنشية جراج الشهر العقاري، والخميس بنطاق حي المنتزة ثان بميدان مسجد المندرة بحري وبنطاق حي وسط بميدان مسجد المندرة بحري.



