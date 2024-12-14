تصريف وسحب مياه الأمطار من شوارع العريش

شمال سيناء - محمد حسين

انتهي مجلس مدينة العريش من عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع المدينة العريش، والتي تنفذها شركة المياه بالتعاون مع مجلس المدينة، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبإشراف مباشر من محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش.

وشملت الجهود المكثفة سحب المياه المتراكمة في عدة مناطق رئيسية بالمدينة، حيث تم التصريف في مناطق تجمعات مياه الأمطار بشارع الساحة، كوبري أبو صقل، أسفل كوبري أبو صقل، مصنع البلاط، مسجد العودة، المنطقة الأزهرية بالمساعيد، شارع الإذاعة بالمساعيد، البنك الأهلي، كوبري الضاحية، شارع مستشفى العريش، شارع عاطف السادات، الموقف الجديد، وشارع البحر.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاستعدادات المستمرة للتعامل مع الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة في فصل الشتاء، حيث يتم التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل التأثيرات السلبية لتجمعات المياه على حركة المرور والحياة اليومية للسكان.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أهمية الحفاظ على الجاهزية الكاملة للتعامل مع الطوارئ، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ ومجلس المدينة، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين واستمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجمعات جديدة لمياه الأمطار عبر الخطوط الساخنة المخصصة للتواصل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتُعتبر هذه العمليات جزءًا من خطة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول، والتي تشمل تعزيز شبكات التصريف وصيانة المعدات المستخدمة في سحب المياه، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للسكان حول كيفية التعامل مع الأحوال الجوية الطارئة.