تجارة عين شمس تنشر جدول امتحانات برنامج كيين للفصل الدراسى الأول 2024/2025

نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول امتحان برنامج كيين للفصل الدراسي الأول للعام الجماعي 2024 / 2025.
ويعد برنامج كيين برنامج دراسي مسترك بين كلية التجارة جامعة عين شمس وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين.
مشاركة
نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول امتحان برنامج كيين للفصل الدراسي الأول للعام الجماعي 2024 / 2025.
ويعد برنامج كيين برنامج دراسي مسترك بين كلية التجارة جامعة عين شمس وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة