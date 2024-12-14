تجارة عين شمس تنشر جدول امتحانات برنامج كيين للفصل الدراسى الأول 2024/2025

محمد صبحي - سارة وائل

نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول امتحان برنامج كيين للفصل الدراسي الأول للعام الجماعي 2024 / 2025.

ويعد برنامج كيين برنامج دراسي مسترك بين كلية التجارة جامعة عين شمس وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين.