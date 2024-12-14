اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 05:38 م
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تجارة عين شمس تنشر جدول امتحانات برنامج كيين للفصل الدراسى الأول 2024/2025

السبت، 14 ديسمبر 2024 05:20 م
تجارة عين شمس تنشر جدول امتحانات برنامج كيين للفصل الدراسى الأول 2024/2025 تجارة عين شمس
محمد صبحي - سارة وائل

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نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول امتحان برنامج كيين للفصل الدراسي الأول للعام الجماعي 2024 / 2025.

ويعد برنامج كيين برنامج دراسي مسترك بين كلية التجارة جامعة عين شمس وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين.

 

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كلية التجارة

جامعة عين شمس

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الفصل الدراسي الأول

20242025



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