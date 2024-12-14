الرئيسية أخبار عاجلة برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس بعد إعلان الأحكام العرفية السبت، 14 ديسمبر 2024 10:40 ص يون سوك يول وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول، بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية. وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا، وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التى أعلنها رئيس البرلمان. مشاركة كوريا الجنوبية برلمان كوريا الجنوبية الاحكام العرفية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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