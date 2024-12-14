برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس بعد إعلان الأحكام العرفية

وكالات

صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول، بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية.

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا، وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التى أعلنها رئيس البرلمان.