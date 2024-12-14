اليوم السابع
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الصحة: ارتفاع معدلات عدوى الفيروسات التنفسية فى الفترة من نوفمبر إلى مارس

السبت، 14 ديسمبر 2024 08:24 م
الصحة: ارتفاع معدلات عدوى الفيروسات التنفسية فى الفترة من نوفمبر إلى مارس لقاح الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان: إن أكثر أوقات انتشار الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد، خلال فصل الشتاء وعلى وجه الخصوص، وتزداد حالات العدوى عادةً في الفترة بين نوفمبر ومارس.

 

تساهم العوامل التالية في زيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترة:

1. الطقس البارد والبقاء في أماكن مغلقة يسهلان من انتقال الفيروسات.


2. الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، وتؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ما يسهل دخول الفيروسات.


3. التجمعات الاجتماعية، مع التعرض للأشخاص المصابين، يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية


4. نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين (د) نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعي.


وتابعت وزارة الصحة والسكان : من المهم أن نتخذ احتياطات مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، واتباع العناية الصحية العامة لتقليل خطر الإصابة بهذه الفيروسات.







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الصحة

الانفلونزا

الفيروسات التنفسية

شهر نوفمبر

شهر مارس




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