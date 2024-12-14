الارتجاج عند الأطفال: اعرف أعراضه ونصائح للتعامل مع طفلك إذا اصطدم رأسه

كتب حسام الشقويري

تمامًا مثل الأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن يصاب الرضع والأطفال الصغار بارتجاج في المخ، ففي الواقع، يواجه الصغار بعض المخاطر الإضافية، ولكن قد يكون من الصعب أحيانًا التعرف على علامات الارتجاج، وهو نوع من إصابات الدماغ الرضحية الخفيفة (TBI)، عند الرضع والأطفال الصغار، وقد لا يمتلكون المهارات اللغوية بعد لإخبارك بما يشعرون به، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

ماذا يحدث أثناء الارتجاج؟

يؤدي الاصطدام بالرأس أو ضربة أو هزة أو ضربة على الجسم إلى تحريك الرأس بسرعة ذهابًا وإيابًا، ويؤدي هذا الاصطدام المفاجئ ذهابًا وإيابًا إلى التواء المخ داخل الجمجمة وتمدد خلايا المخ، وتحدث تغيرات كيميائية تعطل مؤقتًا وظائف المخ الطبيعية.

أسباب الارتجاج عند الرضع والأطفال الصغار

إن رأس الرضيع أو الطفل الصغير كبير مقارنة بجسمه، وهذا يجعل رأسه ثقيلاً، لذلك، فإن احتمالية سقوطه على رأسه تكون أكبر من احتمالية سقوط الطفل الأكبر سنًا عندما يفقد توازنه، كما يحدث غالباً مع الأطفال الصغار عندما يتعلمون المشي والجري والاستكشاف.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال عضلات الرقبة لديهم في طور النمو وتوفر قدرًا أقل من التحكم في حركة الرأس، علاوة على ذلك، تكون جمجمة الطفل أكثر ليونة ونحافة من جمجمة الطفل الأكبر سنًا، ورغم أن السقوط على الرأس يزيد من خطر إصابة الرضع بارتجاج في المخ، إلا أن أي نشاط يمكنهم من ضرب رؤوسهم أو أجسامهم بقوة كافية يمكن أن يسبب ذلك.

خطوات الوقاية من الارتجاج عند الرضع والأطفال الصغار

وفيما يلي.. بعض الطرق للمساعدة في حماية طفلك من الارتجاج:

ضع بوابات للأطفال في أعلى وأسفل السلالم، استخدم منتجات أمان منزلية أخرى لحماية منزلك من الأطفال مثل واقيات النوافذ وسجادات حوض الاستحمام غير القابلة للانزلاق.

احرص دائمًا على إبقاء يدك على طفلك أثناء تواجده على الأثاث، بما في ذلك طاولات تغيير الحفاضات.

قم بتثبيت الأثاث الثقيل مثل الخزائن على الحائط لمنع سقوطه.

تأكد من أن طفلك دائمًا مربوط بشكل صحيح في مقعد أمان السيارة أثناء ركوبه في السيارة.

اختر الملاعب ذات المعدات المناسبة لأعمار الأطفال.

تحدث مع طبيب الأطفال الخاص بك حول المزيد من الطرق للحفاظ على سلامة طفلك. يمكنك أيضًا معرفة طرق أخرى لمنع الارتجاجات هنا .

علامات الارتجاج عند الرضع والأطفال الصغار

غالبًا ما يُظهِر الأطفال الصغار تغيرات في سلوكهم عند تعرضهم لارتجاج في المخ. فقد يصبحون منزعجين أو سريعي الانفعال أو شديدي الانزعاج. وقد يصبحون أيضًا أكثر تشبثًا بالأهل، وقد تتغير أنماط نومهم وتناولهم للطعام.

قد تلاحظ هذه الأعراض بعد الإصابة مباشرة، أو في الأيام التي تليها. قد تتحسن أعراض الارتجاج مع الراحة في البداية، ولكنها قد تتفاقم أيضًا مع زيادة النشاط بعد ذلك.

أعراض الارتجاج الأكثر خطورة: متى يجب طلب الرعاية الطارئة

اصطحب طفلك إلى قسم الطوارئ على الفور إذا تعرض لضربة في الرأس أو الجسم وظهرت عليه أي من الأعراض التالية:

لا يتوقف عن البكاء ولا يمكن مواساته (الرضع)

لن يرضع أو يأكل (الرضع)

القيء أو الغثيان المتكرر

كلام غير واضح

يبدو نعسانًا جدًا أو لا يمكن إيقاظه.

حدقة واحدة (الجزء الأسود في منتصف العين) أكبر من الأخرى

التشنجات أو النوبات

سلوك غير عادي أو عدم التصرف كعادتهم

فقدان الوعي (حتى لو كان فقدان الوعي لفترة وجيزة، يجب أن يؤخذ على محمل الجد؛ ويجب مراقبة الطفل بعناية)

علاج الارتجاج والتعافي منه عند الأطفال الصغار

العلاج الرئيسي لارتجاج المخ هو التوقف عن ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة لطفلك لبضعة أيام، وذلك لأنه قد لا يكون لديه القدرة الكافية على التحمل أو يشعر بأنه في حالة جيدة بما يكفي للقيام بأنشطة أقصر.

قد يحتاجون إلى البقاء في المنزل لبضعة أيام بعيدًا عن الحضانة أو المدرسة، على سبيل المثال، قد يحتاج طفلك أيضًا إلى فترات راحة من البيئات المزدحمة أو الصاخبة حتى يبدأ في التصرف بشكل أكثر كعادته، قد تحتاج أيضًا إلى تقليل وقت اللعب اليومي مع تعافي طفلك.