نقل لاعب مركز شباب بسيون للمستشفى بعد فقده الوعى فى أرضية الملعب بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نقلت سيارة إسعاف اللاعب محمد الجندي، لاعب مركز شباب بسيون لمستشفى كفر الزيات العام، ووضعه بالعناية المركزة بعد سقوطه فى أرضية الملعب بشكل مفاجئ وفقده الوعي، أثناء مباراة فريقه أمام نادى عثماثون طنطا.

كان اللاعب قد شارك مع فريقه في المباراة المقامه على ملعب مركز شباب كفر الزيات.

وأثناء الشوط الأول سقط اللاعب بشكل مفاجئ فاقدا للوعي، وعلي الفور تدخلت سيارة الإسعاف الموجودة خارج أرضية الملعب وتم نقله لمستشفى كفر الزيات القريبة من الملعب، وتم عمل الإسعافات اللازمة، ووضعه بالعناية المركزة تحت الملاحظة.