إزالة تعديات على الطرق بحوض 18 واسترداد 240 متر أملاك دولة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

ففي مدينة الأقصر وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتنفيذ أعمال الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة للتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية، ومن بينها تطوير منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر عن تنفيذ توجيهات السيد محافظ الأقصر الخاصة بإزالة التعديات على عدد من الطرق المتفرعة بمنطقة حوض 18 تمهيدًا لفتح هذه الطرق بعد تمهيدها وتوصيل كافة المرافق بها قبل تجهيزها للرصف.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، في بيان صحفى، إلى أن التعديات شملت أعمال زراعات بعدد من الشوارع والطرق وعلى الفور تم إزالتها وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمنطقة، وجاري تنفيذ إستكمال أعمال ازالة التعديات بشوارع المرحلة الثانية من حوض الـ 18، بمشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر وتحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أن أعمال التطوير تتضمن فتح وتوسعة بعض الشوارع، وإنشاء طرق جديدة بمنطقة حوض الـ 18 لتحقيق السيولة المرورية، مؤكداً على أن الهدف من تطوير هذه المناطق هو خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بجانب تحسين الصورة البصرية للمحافظة وظهورها بالشكل الجمالي اللائق.

وفى مدينة الزينية، أوضح أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ أعمال إزالة لتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 240 متر تقريباً، وتمت الإزالة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المدن بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص، والتعدي على أراضي أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إزالة هذه التعديات فى المهد.

وفي سياق آخر، تابع رئيس المدينة أعمال تركيب الكشافات بالطريق السريع مصر - أسوان الزراعي، والمنطقة المحيطة بمعبد مونتو بالمدامود وفقا لتعليمات محافظ الأقصر برفع كفاءة الإنارة بالمنطقة منذ يومان، وتم تنفيذ حملات نظافة بقرى الزينية بحري والمدامود قبلي والمدامود بحري والصعايدة، حيث تم رفع حوالي 45 طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة، وتم قص وتهذيب الأشجار بمدينة الزينية وذلك لسهولة الرؤية الليلية حفاظاً على سلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.